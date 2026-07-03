Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano conferma: "Gila verso il Milan!"
Mario Gila verso il Milan. Il difensore spagnolo ha trovato l'accordo con il club rossonero, che ora sta lavorando per chiudere l'affare con il presidente Lotito. La trattativa con la Lazio è stata confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post su X.
"Il Milan ha raggiunto un accordo con Mario Gila! Affare concluso con il difensore spagnolo. Pronto un contratto quinquennale, Gila ha detto sì al Milan come aveva fatto con il Napoli poche settimane fa; in attesa dell'accordo tra club. L'offerta ufficiale è in attesa del via libera da parte del presidente della Lazio Lotito, come riportato da SkySport".
🚨️ AC Milan have agreed on personal terms with Mario Gila! Deal in place with Spanish defender.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Five year contract ready, Gila says yes to AC Milan as he did with Napoli few weeks ago; waiting on club to club agreement.
Official bid also in waiting for Lazio president… pic.twitter.com/jONNxZRQ5Y