Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano conferma: "Gila verso il Milan!"

03.07.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano conferma: "Gila verso il Milan!"
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Mario Gila verso il Milan. Il difensore spagnolo ha trovato l'accordo con il club rossonero, che ora sta lavorando per chiudere l'affare con il presidente Lotito. La trattativa con la Lazio è stata confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post su X.

"Il Milan ha raggiunto un accordo con Mario Gila! Affare concluso con il difensore spagnolo. Pronto un contratto quinquennale, Gila ha detto sì al Milan come aveva fatto con il Napoli poche settimane fa; in attesa dell'accordo tra club. L'offerta ufficiale è in attesa del via libera da parte del presidente della Lazio Lotito, come riportato da SkySport".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.