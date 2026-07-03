Lazio, Gualtieri: "Rocca alla manifestazione dei tifosi? Non commento..."
03.07.2026 12:27 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
A margine dell'appuntamento organizzato dal Sole 24 Ore: 'I grandi eventi sportivi: il Modello Roma', il Sindaco Roberto Gualtieri ha parlato della presenza di Francesco Rocca, Preisdente della Regione Lazio, alla manifestazione dei tifosi contro la società biancoceleste:
"Non commento quello che ha fatto Francesco Rocca, perché è un tifoso laziale e quindi giustamente partecipa direttamente al sentimento dei tifosi laziali. Credo sia sempre giusto rapportarsi con i cittadini, anche se le questioni non ricadono sulle amministrazioni".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.