Portanova ai tifosi: "Non mollate mai! Con la testa e il cuore con voi"
03.07.2026 11:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico Gaetano
Daniele Portanova, con un video mandato sul palco della manifestazione dei tifosi a Piazza Ankara, ha mostrato vicinanza al popolo laziale. L'ex biancoceleste ha detto: "Noi non possiamo essere presenti per questioni lavorative, con la testa e con il cuore siamo insieme a tutto il popolo laziale. Sarete tantissimi, non mollate mai".
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