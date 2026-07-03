Rocca: "Non possiamo essere ostaggi. La gente laziale merita risposte"

Sul palco, a Piazza Ankara dove si è radunato il corteo della manifestazione dei tifosi della Lazio, è salito il presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha espresso il suo parere su ciò che sta accadendo: "Una grande emozione vedere questo popolo in movimento, il grido di dolore di questo popolo il presidente della Regione lo deve ascoltare a prescindere dal fatto che io sia laziale. Merita risposte la gente laziale. Non possiamo continuare. Il popolo laziale ha amato anche nei momenti più difficili e oggi vedere che questa passione e questo amore sono a rischio, mi fa soffrire. Perciò mi sono detto devo andare, devo ascoltare. Non possiamo essere ostaggi”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 2/07