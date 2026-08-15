Calciomercato Lazio | Icardi, Di Marzio: "Continua il corteggiamento"
15.08.2026 20:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a cercare un nuovo attaccante da aggregare alla rosa guidata da Rino Gattuso. Dopo l'arrivo di Frattesi, l'obiettivo del club è quello di un nuovo numero nove. E ad oggi le opzioni sono principalmente due: Pinamonti e Icardi.
Per l'attaccante argentino, riporta Gianluca Di Marzio, continua il corteggiamento quotidiano da parte della Lazio. La società sarebbe ben consapevole che il giocatore ha altre priorità ma, al tempo stesso, come anticipato nei giorni scorsi, l'operazione non può esser definita "impossibile". Anche perché ad oggi non sarebbero arrivate altre offerte, se non dall'Olympiacos, già rifiutata, e dal Messico.
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