Lazio, Cataldi ringrazia Immobile: "È stato un onore" - FOTO
15.08.2026 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Cataldi si unisce ai ringraziamenti e ai saluti per Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio, infatti, ha deciso di ritirarsi, per questo il centrocampista gli ha dedicato un messaggio speciale nelle sue storie su Instagram. Di seguito ciò che ha scritto: "Un onore aver condiviso con te tante belle cose, dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.