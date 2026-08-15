Lazio, Cataldi ringrazia Immobile: "È stato un onore" - FOTO

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© foto di Federico Gaetano

Cataldi si unisce ai ringraziamenti e ai saluti per Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio, infatti, ha deciso di ritirarsi, per questo il centrocampista gli ha dedicato un messaggio speciale nelle sue storie su Instagram. Di seguito ciò che ha scritto: "Un onore aver condiviso con te tante belle cose, dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto".