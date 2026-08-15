Lazio, Frattesi ritrova Gattuso: l'incontro, l'abbraccio e le prime emozioni

Davide Frattesi ritrova Gennaro Gattuso: il tecnico biancoceleste ha già allenato l'ex Inter durante l'avventura da commissario tecnico dell'Italia. È andata com'è andata, ma il rapporto tra i due è stato decisivo per convincere il centrocampista a tornare a Roma. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali della Lazio:

"Ho sentito più lui in questi gionri che Eleonora, la mia fidanzata. Ci siamo incontrati in Nazionale, poi è andata com'è andata. Sono successi degli episodi un po' particolari. Sono contento di tornare a lavorare con lui perché so come lavora, so che persona è. Quando l'ho visto oggi l'ho abbracciato".