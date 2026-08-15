Lazio, Frattesi: "Sono tornato a casa: da piccolo andavo allo stadio con papà"

Davide Frattesi è finalmente un giocatore della Lazio. Dopo una giornata anche da lui definita un'Odissea, il centrocampista ha potuto finalmente riabbracciare i colori che ha sempre amato fin da bambino: "Sento addosso l'essere laziale. Papà è laziale da una vita e quando ero più piccolo mi portava allo stadio a vedere la Lazio", ha detto ieri ai microfoni del club.

Non solo, Frattesi ha spiegato proprio di essere tornato a casa: "Quando sono arrivato ho riconosciuto tutte le strade che facevo quando mi allenavo alla Giustianana. Torno con un'altra maturità. A 26 anni devo prendermi delle responsabilità importanti. A gennaio eravamo stato vicini, poi per una serie di motivi non si è conclusa l'operazione. Quest'anno mi è stato detto due giorni fa, quindi ho avuto solo il tempo di dire 'sì' e mettere a posto le carte".