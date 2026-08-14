Calciomercato Lazio | Gattuso esalta Icardi. E sul suo arrivo...

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Intervistato da SportMediaset a due giorni da Lazio - Mantova di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato anche di mercato. Oltre al tema Frattesi, si è espresso anche sul possibile arrivo di Mauro Icardi. Di seguito le sue parole.

“Mauro è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, è un bomber. Anche lì dobbiamo vedere se è funzionale, non ho voglia di parlarne oggi. Abbiamo bisogno di un giocatore che ha gamba, veemenza e che giustamente la butta dentro. Però deve essere completo, non andiamo alla ricerca di un bomber e basta. Vogliamo un giocatore che ci fa salire e che attacca la profondità”.