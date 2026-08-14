Calciomercato Lazio | Icardi apre al trasferimento: ma c'è un ostacolo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio è entrato nel vivo. Meglio tardi che mai. Dopo l'arrivo di Frattesi, atteso oggi nella Capitale per le visite mediche, il club biancoceleste è pronto per accelerare sul fronte offensivo. Gennaro Gattuso aspetta un centravanti da settimane, i nomi sondati sono diversi ma il sogno, quello in grado di accendere fantasia e ambiente, è Mauro Icardi.

La Lazio ha chiesto informazioni e non ha ricevuto un no come risposta. Ma neanche un sì. L'attaccante argentino, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sta prendendo tempo. Alcune situazioni, come l'Olympiakos, già le ha rifiutate. Il suo entourage si sta muovendo su più fronti, lo ha proposto a diversi club e ha ricevuto sondaggi da Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico. Qualche porta si è già chiusa, altre rimangono aperte. E tra queste c'è anche la Lazio.

L'ostacolo più grande resta l'ingaggio, per rientrare nei parametri della Lazio dovrebbe ridurre e non di poco la richiesta. La suggestione Icardi va presa con le pinze, è un sogno di fine mercato che può esaudirsi solo che i tasselli del puzzle vanno al loro posto. Anche Lotito, però, ci ha messo del suo: è virale la chiamata con un tifoso durante la quale ha prima confermato l'acquisto di Frattesi e poi, alla domanda sulla veridicità dell'operazione Maurito, non ha smentito: "Sta' bono... zitto", queste le sue parole prima di interrompere la chiamata.