Juve Stabia, Sanà Fernandes si presenta: "È l'ambiente ideale per me"

Sanà Fernandes è un nuovo giocatore della Juve Stabia. L'attaccante, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club gialloblù. Di seguito le sue parole.

“Arrivare a Castellammare mi ha dato subito sensazioni molto positive. Appena c’è stata l’opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte. Conosco la storia di questo club, il calore della piazza e la passione travolgente dei tifosi. Per un giocatore giovane è l’ambiente ideale per crescere, mettere minuti nelle gambe e far vedere il proprio valore in un campionato competitivo come la Serie B. Ai nostri tifosi dico che non vedo l’ora di vederli tutti allo stadio. Forza Vespe.”