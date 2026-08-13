Calciomercato Lazio | Gimenez, la concorrenza aumenta: c'è anche il Betis

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Santiago Gimenez resta in uscita dal Milan e la concorrenza dei club interessati all'attaccante continua ad aumentare. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul proprio canale Youtube, infatti, nelle ultime ore si sarebbe manifestato l'interesse del Betis Siviglia che, attraverso un sondaggio, avrebbe richiesto informazioni sul centravanti. La pista risulta comunque fredda: rimane in vantaggio il Porto che ha già iniziato le trattative con il club rossonero senza però aver raggiunto ancora alcun accordo.

La Lazio resta in attesa: dopo il colpo Frattesi, procede la caccia all'attaccante e il classe 2001 era stato identificato come uno dei profili candidati migliori. Tuttavia, almeno per il momento, non risultano ulteriori sviluppi.