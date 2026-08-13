Bologna, nuovo rinforzo per la Lazio? In arrivo un baby talento
13.08.2026 12:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Non solo Roberto Piccoli. Il Bologna si muove sul mercato anche in ottica presente e futuro. In vista del primo appuntamento stagionale contro la Lazio, infatti, il club felsineo potrebbe avere a disposizione Luka Kusic. Classe 2008, è un'la sinistra di origine slovena caratterizzata da una fisicità insolita per il ruolo con i suoi 187 centimetri d'altezza. Il colpo è stato portato avanti dal duo Sartori-Di Vaio che trovano l'ok del Radomlje hanno superato la concorrenza di Roma e Cagliari. Kusic farà la spola con la Primavera, starà a Tedesco decidere quindi se portarlo in Prima Squadra contro la Lazio o lasciarlo al suo collega Morrone.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.