Ex Lazio | Guendouzi avvisa Zidane: "So già cosa devo fare per..."

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Matteo Guendouzi punta a tornare in Nazionale. L'ex centrocampista della Lazio, ora al Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa della sua possibilità di tornare a vestire la maglia della Francia, che di recente ha annunciato l'arrivo di Zidane come nuovo ct al posto di Deschamps. Di seguito le sue parole.

"Dal momento in cui scendo in campo cerco di dare il massimo per la mia squadra. Non mi è mai importato di essere nominato uomo partita. Ciò che conta è vincere, rendere felici i nostri tifosi e conquistare trofei. I traguardi individuali non mi interessano affatto. Convocazione in Nazionale? So già benissimo cosa devo fare. Devo fornire grandi prestazioni con il Fenerbahçe. Poi si vedrà".