Calciomercato Lazio | Frattesi, affare in chiusura: le cifre dell'accordo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è pronta ad accogliere Davide Frattesi. Quello che ieri sera era solamente un sondaggio si è trasformato in contatti concreti che hanno portato all'accordo totale tra giocatore e club. Le parti si stanno scambiando i documenti e una volta apposte tutte le firme necessarie verrà ufficializzato il trasferimento.

La formula, come vi abbiamo raccontato, è di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni e la cifra complessiva è di 15 milioni di euro, tra prestito e riscatto. Inoltre, i nerazzurri hanno deciso di mantenere il controllo del cartellino inserendo nell'accordo la clausola del 50% sulla futura rivendita del centrocampista.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE