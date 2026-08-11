Calciomercato Lazio | Pinamonti, ecco la richiesta del Sassuolo: i dettagli

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La ricerca dell'attaccante titolare per la Lazio continua serrata. Dopo il mancato arrivo di Ivanovic, e la pista defilata di Gimenez in orbita Porto, il club biancoceleste sembrerebbe aver virato definitivamente su Andrea Pinamonti del Sassuolo.

Come riportato da Il Messaggero, il calciatore nero-verde sarebbe diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco biancoceleste, ma l'operazione rimane tutt'altro che semplice: la richiesta è di 15 milioni di euro. Una cifra elevata per un giocatore che si trova a un anno dalla scadenza, ma da Reggio Emilia, almeno per ora, non sembrano arrivare ulteriori aperture e si rischia un lungo braccio di ferro.

L'unica formula possibile, inoltre, è quella dell'acquisto a titolo definitivo, motivo per cui la Lazio ha ancora più bisogno di procedere con qualche cessione.