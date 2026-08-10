Lazio, solo vittorie nelle amichevoli estive: da quanto non accadeva

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto tutte le amichevoli (non di altissimo livello) prima dell'inizio della stagione. Dalla Primavera al Frosinone, passando per la Flaminia Civita Castellana, l'Avellino, l'Ascoli e l'Ostiamare. Il totale parla di sei vittorie, 23 gol segnati e 6 subiti: una striscia positiva nei test estivi che non si verificava da ben sette anni.

Era dal luglio-agosto 2019, infatti, che i biancocelesti non battevano tutte le loro avversarie. In panchina c'era ancora Simone Inzaghi, che preparava la stagione 2019/20 poi sospesa a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta di una delle annate recenti più emozionanti per la Lazio, in corsa addirittura per la vittoria dello scudetto prima dell'interruzione del campionato.

In quel caso la squadra fece il ritiro ad Auronzo di Cadore, dove vinse contro l'Auronzo (0-18), il Top 11 Radio Club 103 (0-12), la Triestina (5-2), l'Entella (5-0) e il Mantova (4-0, che ora la Lazio di Gattuso affronterà ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia). Poi i biancocelesti si spostarono in Europa per alcune amichevoli internazionali: anche lì solo vittorie contro il Bournemouth (3-4), il Paderborn (2-4), l'Al-Shabab Riyad (5-1) e il Celta Vigo (1-2). Infine si tornò a Formello per chiudere la preparazione il 18 agosto 2019 giocando contro la Primavera, allora allenata da Menichini (12-0).