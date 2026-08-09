Calciomercato Lazio | Si torna su Pinamonti: le ultime sull'attacco

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - Sfumato Ivanovic, la Lazio torna a lavorare sull'attacco. È una richiesta esplicita di Gattuso, che vuole un altro centravanti oltre a quelli già presenti in rosa. La società si era mossa proprio per il classe 2003: c'era l'accordo con il Benfica, ma l'inserimento del Lens ha stravolto le carte in tavola. Il calciatore vuole giocare in Europa, per questo preferisce trasferirsi nel club francese che disputerà la Champions League nella prossima stagione.

Allora a Formello si è tornati a valutare vecchi profili per il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Andrea Pinamonti del Sassuolo: come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ora farà un nuovo sondaggio per l'attaccante neroverde. C'era già stato un contatto tra le parti, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Più staccato invece Piccoli della Fiorentina, mentre resta sullo sfondo Santiago Gimenez del Milan, per cui non ci sono state novità di recente (ve l'abbiamo raccontato).

Pubblicato l'8/08 alle 21.45