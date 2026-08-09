Lazio, bruttissimo infortunio per Kennedy: le sue condizioni

Bruttissimo infortunio per John Kennedy. L'attaccante del Fluminense, cercato dalla Lazio durante l'estate, si è operato a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ora dovrà rimanere lontano dal campo per diversi mesi. Di seguito il comunicato del club brasiliano riguardo le sue condizioni: "L'attaccante John Kennedy ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro il Vasco. L'atleta si è sottoposto a un intervento chirurgico e ha già iniziato la riabilitazione pre-operatoria".

Pubblicato l'8/08 alle 14.00