Ex Lazio | Veron abbraccia Correa: “Ti stavamo aspettando”

07.08.2026 22:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Veron abbraccia Correa: “Ti stavamo aspettando”
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© foto di Insidefoto/Image Sport

La nuova avventura calcistica di Joaquín Correa continua a suo modo nel segno della Lazio. L’ex biancoceleste è infatti passato in Argentina all’Estudiantes, squadra di cui è presidente uno che a Formello ha lasciato il segno come Juan Sebastian Veron. “Ti stavamo aspettando” il commento del club in cui Correa aveva mosso i primi passi ormai quasi dodici anni fa. Di seguito l'immagine che ritrae Correa e Veron insieme.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.