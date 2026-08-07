Ex Lazio | Veron abbraccia Correa: “Ti stavamo aspettando”

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La nuova avventura calcistica di Joaquín Correa continua a suo modo nel segno della Lazio. L’ex biancoceleste è infatti passato in Argentina all’Estudiantes, squadra di cui è presidente uno che a Formello ha lasciato il segno come Juan Sebastian Veron. “Ti stavamo aspettando” il commento del club in cui Correa aveva mosso i primi passi ormai quasi dodici anni fa. Di seguito l'immagine che ritrae Correa e Veron insieme.