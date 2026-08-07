Ex Lazio | Correa torna all'Estudiantes: l'ha voluto Veron

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joaquin Correa torna all'Estudiantes. L'ex attaccante della Lazio rientra in Argentina nel club dove ha iniziato la sua carriera, prima di sbarcare in Italia. L'argentino è stato fortemente voluto dal presidente Veron, che anche lui in passato ha vestito la maglia biancoceleste. El Tucu lascia quidi il Botafogo a titolo definitivo firmando un contratto biennale con l'Estudiantes.