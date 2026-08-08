Lazio, Bisignani: “La Consob fa come Lotito, non risponde. Ma il silenzio…”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Torna a scrivere sulle colonne de Il Tempo Luigi Bisignani, che questa volta affronta le mancate risposte da parte della Consob a Federsupporter sul tema Lazio. Queste le sue parole: “Anche quindi la Consob non risponde a FederSupporter che ha scritto in merito alla SS Lazio S.p.A.”.

“Non risponde la presidente vicaria Chiara Mosca e, in attesa che si completi l'insediamento del presidente designato Guido Stazi, la Commissione continua a non fornire neppure un riscontro sulla presa in carico delle segnalazioni che le sono state trasmesse. Si comporta, dunque, come Claudio Lotito, che non risponde alle nostre domande, e come Rino Gattuso, al quale avremmo voluto consegnare le migliaia di lettere arrivate in redazione”.

“Ma come può proprio una Commissione chiamata a vigilare sulle società quotate, sulla trasparenza del mercato e sulla tutela degli azionisti non rispondere? Il silenzio, in auesti casi, non tutela l'autorevolezza delle istituzioni. Al contrario, aumenta la distanza tra i cittadini, gli azionisti e gli organismi che dovrebbero garantirli”.

Pubblicato il 07/08