FORMELLO - Lazio, riposo e poi si torna in campo: Frosinone ultimo test

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione agli sgoccioli. Pochi giorni e si chiuderà il lavoro pre campionato della Lazio. Archiviata anche la penultima amichevole contro l'Ostiamare, vinta 4-0 grazie alle doppiette di Ratkov e Zaccagni, all'appello manca solo il test contro il Frosinone, in programma per domenica 9 agosto alle 20:45. Dopo di che si inizierà a fare sul serio: il primo impegno ufficiale arriverà il 16 contro il Mantova in Coppa Italia all'Olimpico.

Gattuso ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà ad allenarsi venerdì in vista della gara dello Stirpe. È rimasto fuori Pellegrini, ancora fermo per un problema alla caviglia. Nuno Tavares invece è tornato a lavorare con il gruppo: sta smaltendo un'infiammazione al ginocchio, per questo è stato risparmiato contro l'Ostiamare. Da capire se partirà per Frosinone.

Da considerare nuovamente out Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen. Gli ultimi due, operati entrambi in estate per la pubalgia, hanno svolto un lavoro differenziato in campo nella giornata di martedì. Per tornare al top e davvero a disposizione dovranno affrontare un periodo di riatletizzazione, avendo saltato tutta la pre-season a Formello.