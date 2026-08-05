Lazio, vent'anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini: il ricordo della società - FOTO

Il 5 agosto 2005 ci lasciava Giuliano Fiorini. Nato a Modena il 21 gennaio 1958, iniziò la sua carriera nel Bologna, continuando con Rimini, Brescia, Foggia, Piacenza, di nuovo Bologna e poi Sambenedettese e Genoa prima di approdare alla Lazio nell'estate del 1985.

In biancoceleste collezionò 50 presenze e 10 reti, ma una in particolare è rimasta impressa nella storia del club. Il 21 giugno 1987, nella decisiva sfida contro il L.R. Vicenza, realizzò il gol che regalò la vittoria alla squadra allenata da Eugenio Fascetti, permettendo alla Lazio di conquistare gli spareggi salvezza contro Campobasso e Taranto.

Terminata quella stagione, proseguì la carriera con VeneziaMestre, Siena e Ternana, ma il suo nome è rimasto per sempre legato a quel pomeriggio dell'Olimpico. Un ricordo che continua a vivere nella memoria dei tifosi della Lazio e che rappresenta una delle pagine più emozionanti della lunga battaglia per la salvezza del 1987.

21 anni fa ci lasciava Giuliano Fiorini pic.twitter.com/UsOEEduU1r — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2026