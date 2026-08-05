Calciomercato Lazio | Gattuso vuole Gimenez: contatti con l'agente, ma il Porto...

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso continua a indicare in Santiago Gimenez il profilo ideale per rinforzare l'attacco della Lazio. Un obiettivo complicato, quasi un sogno, soprattutto perché, riporta il Corriere dello Sport, il Porto sta spingendo con decisione per chiudere l'operazione con il Milan. I contatti tra il club portoghese, guidato da Francesco Farioli, e la dirigenza rossonera sono continui, sostenuti da una disponibilità economica decisamente superiore a quella biancoceleste.

Le difficoltà, però, restano evidenti. Il budget limitato obbliga la Lazio a cercare formule sostenibili e, per arrivare a Gimenez, servirebbe un'apertura del Milan a un prestito con diritto di riscatto. Lotito e Fabiani non possono permettersi un obbligo d'acquisto per una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Dal canto suo, il Milan vuole recuperare almeno parte dei 30 milioni investiti nel febbraio 2025 e, anche per questo, non sembra intenzionato a concedere condizioni favorevoli, soprattutto con altre società interessate al centravanti messicano.

Negli ultimi giorni, però, la Lazio ha riallacciato i contatti con Rafaela Pimenta, agente dell'ex Feyenoord. Il club punta sulla voglia di rilancio del classe 2001, reduce da un'esperienza deludente in rossonero, condizionata da infortuni e rendimento al di sotto delle aspettative. Arrivato in Italia come uno dei centravanti più promettenti del panorama europeo, Gimenez ha realizzato appena sette reti in 37 presenze, segnando una sola volta nella scorsa stagione, in Coppa Italia.