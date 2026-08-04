Atalanta, allenamento a porte aperte: il gesto dei tifosi per Sarri

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Allenamento a porte aperte alla New Balance Arena, questa sera, per l'Atalanta di Maurizio Sarri. Molti i tifosi nerazzurri che già da prima delle 19 - orario di inizio della seduta - hanno atteso impazienti di entrare dietro la Curva Nord.

Da sottolineare, tra gli altri, la presenza in gruppo di Charles De Ketelaere, 24 ore dopo il rientro a Zingonia. Il belga ha infatti goduto di tre settimane di ferie concesse ai nazionali che hanno partecipato ai Mondiali. CDK ha concluso la manifestazione per ultimo tra i convocati dell'Atalanta al torneo disputato tra USA, Messico e Canada, arrendendosi nei quarti di finale contro la Spagna campione nonostante il suo gol del pari temporaneo.

Acclamato con cori d'incitamento della Curva Nord il tecnico Maurizio Sarri, che ha salutato a sua volta la curva. Da segnalare anche l'uscita anzitempo del capitano De Roon per un problema fisico.