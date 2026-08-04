Lazio, Vocalelli contro Gattuso: "Non ha capito qual è il vero problema"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha commentato le ultime dichiarazioni di Gattuso dopo l'amichevole della Lazio contro l'Ascoli. Il tema riguarda la contestazione dei tifosi contro la società: il tecnico vorrebbe convincere il popolo biancoceleste a suon di risultati. Di seguito il suo pensiero in merito: “Quello che dice Gattuso è pura retorica! Non ha capito il vero problema: i tifosi non si sono allontanati perché i giocatori non ce la mettevano tutta, i motivi sono ben altri!”.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03