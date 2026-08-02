MIXED - Lazio, Rovella: “Serve un passo della società, tifosi troppo importanti”

In zona mista, dopo l'amichevole con l'Ascoli, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Rovella: "I carichi sono molto alti, il mister ci fa allenare a intensità molto alta e sicuramente nelle partite andiamo un po’ in difficoltà perché siamo stanchi ma è normale, è il periodo. Sicuramente siamo cresciuti nella prestazione e nel livello, nell’uso della palla tutto. Siamo felici. Vincere aiuta a vincere, era importante uscirne anche oggi. Siamo felici".

GATTUSO - "Lo conoscevo già in Nazionale. A parte che è una persona fantastica, mi ha aiutato un sacco nell’ultimo anno che è stato veramente difficile sia dentro sia fuori dal campo. Sicuramente il suo tipo di gioco è molto simile a quello di Baroni e secondo me esalta molto le nostre caratteristiche, quelle di tutti i giocatori. Sarà veramente una grande stagione, dobbiamo solo seguirlo e secondo me i risultati vengono fuori. Modulo? Io credo che più che i moduli siano i giocatori e le loro caratteristiche che lo fanno. Sicuramente magari partiamo con un due o un tre a centrocampo, dipende dalle partite. È simile a quello di Baroni, ma molto più aggressivo davanti e nelle verticalizzazioni con la palla. Esalta le nostre caratteristiche sia a centrocampo sia davanti, lo facciamo lavorare e sta creando un bel gruppo. Sicuramente le gambe sono imballate perché gli allenamenti sono durissimi, ma è giusto. Una preparazione veramente importante e i frutti verranno fuori durante la stagione. Al momento è normale che sia così, credo che tra due settimane ci faremo trovare pronti".

MERCATO - "Se ci manca ancora qualcosa? Sono andati via giocatori importanti ma io credo e spero che la società faccia ancora qualcosa sul mercato. I giocatori che abbiamo devono crescere e stiamo crescendo tutti, abbiamo avuto tanti infortuni lo scorso anno e recuperare giocatori sarà importante. Io non faccio il ds, sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati. Taylor credo che sia un giocatore importante, anche Doekhi che ha esperienza. Gila sappiamo che era fortissimo e importante, ma chi vuole stare alla Lazio resta e lotta per questa causa. Io ci credo e secondo me è importante ritornare in Europa. Chi vuole rimanere per l’obiettivo è giusto che rimanga, chi non vuole rimanere può andare. L'Europa è l'obiettivo? La società ambisce a quello, io in primis ambisco a ritornare in Europa".

TIFOSI - "Oggi è stato fantastico, ci danno un’emozione a me in particolare. Anche ai compagni, ai nuovi che sono arrivati adesso che non conoscono l’ambiente hanno capito oggi cosa significa. I tifosi lo sanno sono molto importanti per noi. Spero in un passo della società? Sicuramente, i tifosi per noi sono importanti e il clima che c’è adesso all’Olimpico io l’ho visto poche volte in Serie A. Ci danno qualcosa in più".

ASCOLI - "Gioca molto bene, mia spettavo che giocasse così bene. Il mister loro è molto bravo. Il primo tempo eravamo imballati, poi abbiamo preso le misure".