PRIMAVERA | La Lazio cade a Formello contro la Flaminia Civita Castellana
Alle 9:30 la Lazio ha ospitato l’Avellino di Nesta a Formello, otto ore più tardi - alle 17:30 - sempre nel centro sportivo biancoceleste è tornata la Flaminia Civita Castellana, questa volta per sfidare la Lazio Primavera. Concluso il ritiro a Ovindoli la squadra di Punzi proseguirà adesso la preparazione in vista dell’esordio in campionato fissato per il 22 agosto alle ore 11:00 in casa del Lecce.
Prosegue però intanto il programma delle amichevoli per la Lazio Primavera, aperto il 20 luglio dall’amichevole con la Lazio di Gattuso e proseguita con il test del 24 luglio contro una rappresentativa locale durante il ritiro e quindi il 28 luglio con l’amichevole contro l’Albalonga.
Quindi il match contro la Flaminia Civita Castellana, perso 4-3 dalla Lazio Primavera. I ragazzi di Punzi torneranno in campo ancora a Formello il 7 agosto contro il Civitavecchia quindi giocheranno a Roma 12 e 14 agosto rispettivamente contro Salaria e Luiss.