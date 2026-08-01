Calciomercato Lazio | C'è anche Fabbian: ma Gattuso preferisce un altro nome

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Giovanni Fabbian rimane in orbita Lazio. Accade durante ogni sessione di mercato da più di un anno, chissà se questa sarà quella buona. Il club biancoceleste cerca un rinforzo a centrocampo e l'ex Bologna è tra i nomi in lista. Secondo quanto riporta Il Messaggero, però, il tecnico Gennaro Gattuso preferisce Marco Brescianini, compagno di Fabbian alla Fiorentina.