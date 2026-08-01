Lazio, Gattuso spiazza tutti: Romagnoli subito titolare contro l'Avellino

La Lazio è pronta per dare il via al suo terzo test estivo per prepararsi alla nuova stagione. L'avversario è l'Avellino allenato dal grande ex Alessandro Nesta. Proprio in quest'occasione speciale, torna titolare Alessio Romagnoli. Uno che Nesta lo guarda ancora con gli occhi di chi vede il suo idolo di quando era un bambino. A pochi giorni dal ritorno in gruppo del difensore biancoceleste, in attesa di conoscere il suo futuro, Gennaro Gattuso lo inserisce subito negli undici titolari.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.