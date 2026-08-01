Calciomercato Lazio | Romagnoli aspetta l'Al-Sadd, Lotito rilancia: ore decisive

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RASSEGNA STAMPA - Romagnoli continua ad aspettare, con la priorità che resta l'estero. L'Al-Sadd è tornato a farsi avanti, presentando nuove modalità di pagamento per i 3 milioni offerti alla Lazio. Lotito ha risposto con una controproposta e ora si attende la replica del club qatariota, anche se, come spiega il Corriere dello Sport, fino a 48 ore fa i segnali non erano particolarmente incoraggianti.

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per sbloccare la trattativa. Le difficoltà dell'Al-Sadd sono legate ai tagli economici imposti dal ministero del Qatar in seguito al conflitto in corso.

Dal canto suo, Romagnoli continua a privilegiare l'ipotesi estera, anche per rispetto nei confronti della tifoseria biancoceleste, salutata simbolicamente con il videomessaggio inviato durante la maxi contestazione del 2 luglio. A incidere c'è anche l'importante proposta economica dell'Al-Sadd. Lo scenario cambierebbe soltanto se la trattativa con il club qatariota dovesse definitivamente sfumare. In quel caso il difensore inizierebbe a valutare concretamente le alternative già sul tavolo. Tra queste resta in pole l'Atalanta, forte anche della presenza di Maurizio Sarri, che considera Romagnoli una priorità e lo ha già contattato personalmente.