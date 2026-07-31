Carta d'identità elettronica a Roma: sedi, orari per l'open day!
I servizi anagrafici della Capitale tornano aperti nel fine settimana per facilitare il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE). Per le giornate di sabato 1 e domenica 2 agosto, l'amministrazione romana ha organizzato un nuovo fine settimana di open day dedicati ai cittadini, offrendo sportelli straordinari distribuiti nei vari Municipi del territorio.
Per poter accedere al servizio e richiedere il documento d'identità è indispensabile seguire una procedura informatica preventiva. L'appuntamento deve essere prenotato obbligatoriamente a partire dalle ore 9:00 di venerdì 31 luglio collegandosi al portale istituzionale Agenda CIE del Ministero dell'Interno, fino a esaurimento della disponibilità dei posti.
Di seguito il dettaglio delle sedi e degli orari previsti per le aperture straordinarie:
Sabato 1° agosto:
Municipio V: sede di via di Torre Annunziata, 1, con orario dalle 8:30 alle 15;
Municipio VII: sede di Piazza Cinecittà, 11, con orario dalle 8:30 alle 14.
Domenica 2 agosto:
Municipio III: sede di via Fracchia, 45, con orario dalle 8 alle 16.