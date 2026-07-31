Prezzo Benzina e Diesel | Subito aumenti! Vola il prezzo: ecco perché

L’esodo estivo riporta al centro dell’attenzione il tema dei prezzi dei carburanti in Italia. Benzina e diesel tornano a pesare sui costi di viaggio proprio nel periodo di maggiore traffico sulle strade. Le ultime rilevazioni mostrano un quadro in evoluzione, con differenze tra rete ordinaria e autostrade. Dietro i nuovi rincari ci sono dinamiche che stanno facendo discutere automobilisti e operatori del settore. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> prezzi benzina e diesel agosto 2026 <<<