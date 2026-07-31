Lazio, Gattuso non cambia idea: il pensiero su Romagnoli

31.07.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso non cambia idea: il pensiero su Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - Coperta cortissima al centro della difesa per la Lazio. Oltre a Provstgaard e al nuovo arrivato Doekhi, infatti, la Lazio al momento deve fare i conti con una possibilità di scelta estremamente limitata: Romagnoli già ceduto e due volte rientrato, Ricardo Bordon prestato dalla Primavera o Marusic adattato.

Una fotografia che non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni: considerando gli stop di Gigot e Patric, a due settimane dall’inizio ufficiale della stagione la situazione della Lazio è di estrema emergenza. Nonostante questo, però, Gattuso sembra avere le idee chiare sull’impiego di Romagnoli.

L’allenatore della Lazio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbe intenzionato a non forzare in alcun modo Romagnoli. Innegabile quanto sarebbe utile averlo pienamente a disposizione, ma visto l’anno complicato Gattuso preferirebbe avere giocatori motivati e non forzati a rimanere, come dimostrato anche dall’addio di Gila

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.