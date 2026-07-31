Lazio, Gattuso non cambia idea: il pensiero su Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - Coperta cortissima al centro della difesa per la Lazio. Oltre a Provstgaard e al nuovo arrivato Doekhi, infatti, la Lazio al momento deve fare i conti con una possibilità di scelta estremamente limitata: Romagnoli già ceduto e due volte rientrato, Ricardo Bordon prestato dalla Primavera o Marusic adattato.

Una fotografia che non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni: considerando gli stop di Gigot e Patric, a due settimane dall’inizio ufficiale della stagione la situazione della Lazio è di estrema emergenza. Nonostante questo, però, Gattuso sembra avere le idee chiare sull’impiego di Romagnoli.

L’allenatore della Lazio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sarebbe intenzionato a non forzare in alcun modo Romagnoli. Innegabile quanto sarebbe utile averlo pienamente a disposizione, ma visto l’anno complicato Gattuso preferirebbe avere giocatori motivati e non forzati a rimanere, come dimostrato anche dall’addio di Gila.