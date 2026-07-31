Calciomercato Lazio | Sirene dalla Premier per Taylor: la posizione del club

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non saranno valsi la chiamata in nazionale i primi sei mesi alla Lazio, ma di certo hanno garantito a Kenneth Taylor l’attenzione di diverse squadre. L’ex calciatore dell’Ajax si è calato subito nella parte in biancoceleste, diventando titolare inamovibile e avendo subito un impatto importante sul gioco della squadra.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, le prestazioni di Taylor non sono passate inosservate in Inghilterra, dove diversi club di Premier League hanno avuto modo di apprezzare il centrocampista fino ad arrivare a chiedere informazioni alla Lazio.

Sempre il quotidiano spiega però come al momento la società non abbia intenzione di privarsi a cuor leggero di Taylor: solo di fronte a un’offerta intorno ai 40 milioni la Lazio potrebbe valutare la situazione, poiché una cifra simile permetterebbe di mettere a bilancio un’altra pesante plusvalenza. Ma priverebbe Gattuso di un punto fermo della squadra: non un dettaglio.