Morte Baresi, anche la Lazio si unisce al cordoglio: il messaggio

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Un lutto tremendo ha colpito il mondo del calcio. Franco Baresi, storico capitano del Milan e giocatore della Nazionale, si è spento a soli 66 anni dopo un anno di lotta contro la malattia.

Anche la Lazio ha voluto inviare un messaggio di cordoglio nel ricordo di Baresi: "La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan".

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo della Nazionale Italiana e del Milan. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2026

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