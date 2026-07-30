Ancelotti svela: "Ecco perché ho detto 'no' alla panchina dell'Italia"

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La federazione italiana, prima di scegliere Mancini, ha provato a contattare anche Carlo Ancelotti. A confermarlo è proprio il ct del Brasile intervistato a Espn Brasile.

“Sono stato in contatto dalla Federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo Paese che mi ha accolto molto bene. Non voglio rompere questo impegno”.

“Voglio stare qui e certamente ringrazio la Federazione italiana ma voglio restare perché penso che sia giusto così e corretto restare dove sono stato accolto così bene da chi mi ha dato l'opportunità di lavorare bene".

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