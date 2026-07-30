Italia, Malagò: "Zola? Non posso dire sì o no". E su Oriali...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente della Figc Giovanni Malagò, all’indomani della conferenza stampa congiunta del nuovo ct Mancini e il dt Ranieri, è tornato a parlare ai microfoni di SportMediaset commentando anche la possibilità di un’entrata in società di Gianfranco Zola.

“Questa mattina c'è stata una lunga riunione fra Mancini e Ranieri. Io ho assistito ad una parte, quella più organizzativa, mentre per quella tecnica, ovviamente, non sono entrato né ho intenzione di influenzare”.

“Se ci sarà Zola? È sbagliato dire sì, ma sarebbe sbagliato anche dire no. A prescindere da tutto è una persona che darebbe valore aggiunto per quello che ha dimostrato anche nel suo lavoro in Lega Pro sui giovani”.

Infine su Oriali: “Questo dovete chiederlo a Roberto Mancini. Io penso di sì ma dovete chiederlo a lui”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.