Roma, scatta la protesta dei lavoratori a Trigoria: striscione contro i Friedkin

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Una giornata di tensione per i dipendenti della Roma che hanno deciso di scioperare e di dare vita a un sit-in all’esterno del centro sportivo di Trigoria.

Come riportato da SportMediaset i lavoratori si sono radunati davanti ai cancelli del centro sportivo giallorosso esponendo uno striscione contro la società che ha deciso di trasferire e demansionare negli store giallorossi circa 40 dipendenti.

“Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia. No ai licenziamenti mascherati!”, questo lo striscione esposto. Il sindacato denuncia il mancato "rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle norme poste a tutela del lavoro", accusando la gestione della famiglia Friedkin di voler ridurre le spese.

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