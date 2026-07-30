UFFICIALE | Giacomone lascia la Lazio e va al Bologna: il comunicato
Giacomo Giacomone lascia ufficialmente la Lazio. La notizia, nota da giorni, è stata ufficializzata anche dallo stesso Bologna tramite i propri canali. Il portiere lascia i biancocelesti e firma un contratto triennale. Di seguito il comunicato.
“Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Giacomone, a titolo definitivo dalla S.S. Lazio, fino al 30 giugno 2029. Portiere, nato il 17 giugno 2008 a Roma, si unisce alla categoria Primavera”.
“Ha iniziato il suo percorso calcistico nell’Alitalia Calcio, con cui ha giocato dal 2013 al 2015, per poi passare alla Roma, in cui trascorre altre due stagioni. Nel luglio 2017 si trasferisce alla Lazio: in maglia biancoceleste raccoglie anche 13 convocazioni in Prima squadra. In azzurro conta una convocazione per il Torneo dei Gironi”.