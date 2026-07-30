Travaglio ne ha per tutti: "Nazionale? Tifo contro. Sinner monotono, meglio Alcaraz"

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Ospite del podcast condotto da Victoria Cabello “Fuori di Cabello” il direttore del Fatto, Marco Travaglio, si è raccontato e, tra i vari temi, ha parlato anche della Nazionale.

Un commento molto duro quello di Travaglio che si è così espresso in merito: “Quando ti ammali di calcio diventi superstizioso e io lo ero fino al 1995 quando alla Juventus arrivò Moggi: lì ho smesso di tifare e di seguire la mia Juve. Quando gioca la nazionale tifo contro, detesto la retorica finto patriottica, non sai quanto ci ho goduto per la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale. Ho tifato rare volte, nel 1978 e nel 1982 perché c'erano tutti i miei idoli, in primis Zoff”.

Ma non è solo il calcio a non piacere a Travaglio che non prova empatia neanche per il numero uno al mondo del tennis Jannik Sinner: “Gioco a tennis ma lui non mi piace, non mi diverte, ha un gioco monotono: io tifo Alcaraz, così come tifavo Connors e non Borg”.

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