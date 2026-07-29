WOMEN | Lazio, ritiro in archivio: il test col Napoli, il bilancio e il programma

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Si è chiuso il primo ritiro della Lazio Women a Celano. Forse il primo di una lunga serie, stando almeno alla soddisfazione del club per come è stata accolta e accompagnata la squadra biancoceleste lungo l’arco del periodo di permanenza. Soddisfazione condivisa dalle istituzioni locali, che nella serata di martedì (come vi abbiamo raccontato) hanno presentato la squadra all’interno del Castello Piccolomini dopo una giornata che aveva visto anche una rappresentanza della squadra di Grassadonia e del club impegnata in un’iniziativa per il sociale promossa dalla dottoressa Cristina Mezzaroma, a sua volta presente in Abruzzo.

Domani una seduta di scarico mattutina metterà il punto al ritiro della Lazio Women, che farà quindi ritorno a Formello e dopo un breve stacco ripartirà dal centro sportivo per preparare la stagione ormai alle porte. Si inizierà dal Fersini alle 20:30 del 23 agosto, quando le biancocelesti accoglieranno la Napoli Women nella prima giornata di Serie A Women’s Cup. Proprio le partenopee sono state le avversarie della squadra di Grassadonia nel test odierno che ha di fatto chiuso il ritiro. I gol di Bellucci, Banusic e Faurskov hanno fatto sorridere le ragazze di Spugna. A nulla è servito il gol della bandiera di capitan Castiello in un pomeriggio in cui il risultato contava ovviamente il minimo.

Più importante il lavoro visto sul campo, per capire a che punto sia la squadra e cos’altro ci sarà da fare. La società considera la squadra per lo più definita, ma non chiude affatto alla possibilità di sfruttare qualche occasione da qui a fine estate per rinforzare ulteriormente una rosa profondamente rivoluzionata. Occasioni che per Grassadonia sono quasi necessità, pur senza voler cadere nella fretta dell’acquisto a tutti i costi: “È chiaro che manca ancora qualcosa, sappiamo cosa e sappiamo che non dobbiamo prendere tanto per prendere - le parole del tecnico - quindi magari la squadra verrà finita da qui a un mese ma noi siamo sul pezzo”.

In attesa, Grassadonia ha alternato in campo quasi tutta la squadra (a riposo il portiere Mukasa per gestire i carichi di lavoro) in due tempi da circa 35 minuti intervallati da altrettanti cooling break. Tante indicazioni da parte del tecnico a una squadra che inevitabilmente ha ancora tanto da registrare dopo aver totalmente cambiato volto nel giro di un paio di mesi. Ci sarà tempo per farlo, magari sfruttando anche una fase di rodaggio proprio in Women’s Cup ma anche tutto l’entusiasmo della rosa, certificato da Zanoli: “C'è tanto entusiasmo, bisogna conoscerci, le nuove devono capire i principi del mister, i movimenti in campo. Ho visto che c'è tanta voglia di lavorare, di imparare, sono molto contenta, c'è una bella energia”. Intanto, dopo la ripresa a Formello il percorso passerà proprio dal nuovo test del 6 agosto, sempre nel centro sportivo, contro la Ternana.