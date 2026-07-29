Agostinelli: "Fatto eclatante il rifiuto da un ragazzo di 19 anni. Su Fabiani..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso del suo intervento a RadioSei, Andrea Agostinelli ha espresso un parere sul recente rifiuto di Markmann ad approdare alla Lazio e sull'attuale operato del direttore sportivo Angelo Fabiani: "Con il tutto il rispetto che posso avere di Markmann e del suo rifiuto alla Lazio, sicuramente avrà altre società interessate. Chiaro che è un fatto eclatante che un ragazzo di 19 anni che gioca in Danimarca decide di non vestire la maglia della Lazio. Questo è quanto. Anche Espì, l’attaccante del Levante, può sembrare il profilo giusto per l’attacco di Gattuso. Poi vado a vedere le valutazioni e ti rendi conto che nessuno ti regala i propri giocatori."

"Un giudizio sull’operato di Fabiani? Bisogna vedere quanta libertà di movimento abbia. Detto questo, nella carriera ci sono momenti in cui si lavora bene ed altri in cui si lavora male. Ora non sta facendo bene, poi il resto dipende dalle possibilità economiche del club. Ora è difficile trovare situazioni positive, ma la mia paura è che si vada sempre peggio. Quando un ragazzo di 19 anni non accetta di venire è il segnale che sei quasi alla frutta”.