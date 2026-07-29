Calciomercato Lazio | Chi è Becker: il talento tedesco bloccato da Gosens

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si guarda intorno, alla ricerca di occasione per il presente, ma anche per il futuro. L'ultimo nome nella lista di Lotito e Fabiani è Vitalie Becker, terzino sinistro di proprietà dello Schalke 04.

NUMERI - Becker, talento classe 2005, si è messo in mostra durante l'ultima stagione nella seconda divisione tedesca, nonostante un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori da gennaio ad aprile, contribuendo con i suoi 2 gol e 1 assist in 21 presenze alla promozione in Bundesliga dello Schalke 04. Il suo futuro in Germania è però a rischio.

MOTIVI - Il terzino tedesco ha il contratto in scadenza nel 2027 e nel calcio di oggi questo aspetto sta assumendo un valore sempre più alto. Il suo valore è in calo, anche per questo la Lazio lo considera un'occasione da poter cogliere, sia durante questa estate sia, perché no, la prossima a parametro zero. Un altro aspetto che lo spinge sempre di più verso la cessione è l'arrivo in terra tedesca di Robin Gosens dalla Fiorentina: non avrebbe spazio per crescere e giocare con continuità.

TRATTATIVA - Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Lazio segue con attenzione il profilo del calciatore. La trattativa si presenta tutt'altro che semplice, ma a Formello si continua a monitorare la situazione, anche in attesa di eventuali sviluppi sul fronte delle uscite. Sulla corsia sinistra, infatti, i biancocelesti possono già contare su Tavares, Pedraza e Pellegrini, tutti impiegabili nello stesso ruolo di Becker.