Lazio, Camolese: "Quando vedo la curva vuota mi fa male..."
29.07.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Giancarlo Camolese ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio e del lvalore attuale della società biancoceleste.
STADIO VUOTO - "Quando vedo la curva della Lazio vuota mi fa male. Quello è il cuore della tifoseria. Non vedere la gente allo stadio mi dispiace. In questo calcio bisogna fare degli investimenti per restare ad alto livello, i tifosi vogliono vedere sempre una squadra competitiva. Un giocatore che vede una curva vuota non è una bella cosa".
LAZIO E TORINO - "Oggi Lazio e Torino sono due squadre da parte sinistra della classifica, ma per lottare per l'Europa servono gli investimenti. Oggi i giocatori migliori vanno in altri campionati e questo è un problema che riguarda tutti".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.