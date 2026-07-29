Lazio, Camolese: "Quando vedo la curva vuota mi fa male..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Giancarlo Camolese ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio e del lvalore attuale della società biancoceleste.

STADIO VUOTO - "Quando vedo la curva della Lazio vuota mi fa male. Quello è il cuore della tifoseria. Non vedere la gente allo stadio mi dispiace. In questo calcio bisogna fare degli investimenti per restare ad alto livello, i tifosi vogliono vedere sempre una squadra competitiva. Un giocatore che vede una curva vuota non è una bella cosa".

LAZIO E TORINO - "Oggi Lazio e Torino sono due squadre da parte sinistra della classifica, ma per lottare per l'Europa servono gli investimenti. Oggi i giocatori migliori vanno in altri campionati e questo è un problema che riguarda tutti".