Calciomercato Lazio | Proposto Broja per l'attacco: la risposta da Formello

29.07.2026 09:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Proposto Broja per l'attacco: la risposta da Formello

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mentre in casa Lazio impazza il caos difensori, Gattuso chiede alla società anche un attaccante da aggiungere alla rosa. I mancati arrivi di Markmann e Dominguez complicano il mercato biancoceleste, soprattutto dopo che è sfumata anche l'occasione Comuzzo a una formula che dalle parti di Formello avrebbero potuto sfruttare agevolmente.

A GATTUSO SERVE UNA PUNTA - La società ha inidividuato in quello arretrato il reparto principale sul quale provare a investire per cercare di limitare i danni delle parte di Gila e Romagnoli, ma non potrà ignorare ancora a molto la necessità di aggiungere almeno una punta. Per Gattuso Noslin è più un esterno, mentre Dia tornerà a fare il trequartista. Ratkov e Artistico sono gli unici due nomi a disposizione di un allenatore che vorrebbe qualche certezza in più per il suo reparto offensivo. Il nome dei sogni è quello di Santiago Gimenez, apprezzatissimo dal tecnico calabrese, ma molto complicato da acquistare.

BROJA E FULLKRUG - Mentre meno apprezzati sono i profili proposti nelle ultime ore: Broja del Burnley e Fullkrug del West Ham. Entrambe le candidature vanno verso una bocciatura, nonostante per il primo ci sarebbero ancora delle valutazioni in corso. Alto 190 centimetri, quest'anno ha giocato solo 8 partite da titolare nei Clarets, retrocessi in Championship. La sua miglior stagione in carriera lo ha visto segnare 11 gol con il Vitesse, da quel giorno non si è neanche più avvicinato alla doppia cifra. Non l'identikit ideale per una squadra che ha necessità impellente di gol. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.