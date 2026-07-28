Calciomercato Lazio | Gimenez pista viva, primi approcci col Milan: le news

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RASSEGNA STAMPA - Cercasi attaccante in casa Lazio, qualcuno in grado di garantire i gol che stanno mancando ai biancocelesti ormai dalla scorsa stagione. Non è più un segreto che la prima, complicatissima, scelta di Gattuso risponda al nome di Santiago Gimenez.

L’attaccante del Milan è il primo nome sulla lista dell’allenatore della Lazio, per questo come riporta l’edizione odierna del Messaggero il nome rimane vivo e i primi contatti sono ormai stati portati avanti, con il Milan che non avrebbe ancora aperto del tutto all’ipotesi del prestito ma che allo stesso tempo non avrebbe chiuso del tutto la porta.

La sensazione è che l’affare Gimenez, per quanto complicatissimo per formula e costi, accompagnerà la Lazio per tutta l’estate. Il club è disposto ad aspettare fino all’ultimo secondo utile o, almeno, fino a quando non arriverà un club pronto a mettere sul piatto del Milan soldi che i biancocelesti al momento non hanno.