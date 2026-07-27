Calciomercato Lazio | Dalla Scozia: "West Ham su Cancellieri". E il Celtic...
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare sul fronte delle uscite per reperire risorse da reinvestire sul mercato. Tra i profili destinati a lasciare Formello c'è Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 il cui contratto con il club biancoceleste è in scadenza nel giugno 2027.
Già nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Celtic per l'esterno biancoceleste, ma dalla Scozia fanno sapere che il club di Glasgow avrebbe intensificato il proprio interesse. Il club scozzese, però, dovrà fare i conti con la concorrenza del West Ham.
L'affondo degli Hammers potrebbe essere legato al futuro del capitano Jarrod Bowen. Nonostante il giocatore sembri orientato a rimanere al club anche dopo la retrocessione della scorsa stagione, le indiscrezioni di mercato continuano ad alimentare dubbi sulla sua permanenza. Dal punto di vista economico, il West Ham dispone comunque di un'importante capacità di investimento in vista della stagione in Championship. Il club inglese ha infatti incassato oltre 140 milioni di sterline grazie alle cessioni di Mateus Fernandes e Crysencio Summerville.