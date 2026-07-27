NEWS | Ronaldo pronto a debuttare come attore: "Progetto prestigioso"
27.07.2026 21:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo aver giocato il suo ultimo Mondiale con la maglia del Portogallo Cristiano Ronaldo è pronto a svestire i panni del calciatore per vestire quelli da attore. A 41 anni, infatti, CR7, è pronto a debuttare sul piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni la serie si chiamerà “Day 1s” e racconterà le vicende di un potente procuratore... <<< RONALDO ATTORE >>>
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